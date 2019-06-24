В Ботсване произошло массовое отравление стервятников

Габороне, , 12:12 — REGNUM Более 500 стервятников, находящихся под угрозой исчезновения, погибли от отравления на северо-востоке Ботсваны, передает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, в общей сложности 537 белоголовых стервятников и два орла были найдены мертвыми. Точная дата гибели хищников неизвестна.

Эксперты подозревают, что браконьеры, убившие трех слонов, отравили их мясо. Стервятников, окружающих туши животных, видно за несколько километров, что привлекает внимание и к браконьерам. Поэтому они часто отравляют птиц, чтобы предотвратить отслеживание своей деятельности.

Защитники окружающей среды назвали этот инцидент одним из крупнейших документально зафиксированных убийств исчезающих видов. Сообщается, что территория была дезинфицирована, а образцы почвы были взяты для анализов.

«Поскольку стервятники отличаются поздним созреванием и медленным размножением, величина потери чуть менее 600 стервятников за одну неделю непостижима», — сказал Керри Уолтер, генеральный директор и основатель благотворительной организации по охране природы VulPro.

«Вид не может противостоять этим потерям, и невозможно восстановить популяцию погибших особей и гнездящихся пар за все время нашей жизни», — добавил Уолтер.

Так как птицы погибли в период размножения, их потомство также может пострадать, сообщили защитники окружающей среды.