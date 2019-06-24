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В Оренбурге пойманы трое предполагаемых соучастников резонансного убийства

Происшествия

Отправлены под арест

Оренбург, 24 июня 2019, 11:12 — REGNUM  В Оренбурге силовики задержали троих предполагаемых соучастников резонансного убийства 30-летнего мужчины. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Преступление было совершено в Соль-Илецке в ночь на 9 июня. 30-летний местный житель получил несколько повреждений, в том числе огнестрельных ранений, и скончался в больнице. По горячим следам были задержаны двое жителей Оренбурга в возрасте 25 и 29 лет. Их отправили в СИЗО.

Затем сотрудники СКР и МВД смогли поймать ещё троих. Возраст задержанных — 28, 32 и 35 лет. Они также арестованы.

Читайте ранее в этом сюжете: СКР возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в Соль-Илецке

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