Понедельник, 24 Июня 2019 года
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В Канаде женщина проспала высадку и очнулась в запертом самолете

Происшествия

Авиакомпания Air Canada выясняет, как экипаж мог допустить подобное

В Канаде женщина проспала высадку и очнулась в запертом самолете
Alex Beltyukov
Пассажирский салон самолета

Торонто, Канада, 24 июня 2019, 11:12 — REGNUM  Неприятный инцидент переживают сотрудники канадской авиакомпании Air Canada: 23 июня из-за недосмотра экипажа пассажирка провела несколько часов в пустом запертом самолете, передает Global News.

Женщина заснула глубоким сном во время полета и проспала высадку в Торонто. Она проснулась спустя несколько часов в пустом, запертом и уже остывшем самолете. Батарея ее мобильного телефона была полностью разряжена, а радиосвязь в кабине была отключена. Женщине удалось найти фонарик и подать сигнал случайно проходившему мимо сотруднику аэропорта.

Авиакомпания выясняет, каким образом экипаж мог забыть пассажирку в салоне. Руководство Air Canada пока не прокомментировало инцидент.

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Авиапроисшествия
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