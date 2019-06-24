В Канаде женщина проспала высадку и очнулась в запертом самолете

Торонто, Канада, , 11:12 — REGNUM Неприятный инцидент переживают сотрудники канадской авиакомпании Air Canada: 23 июня из-за недосмотра экипажа пассажирка провела несколько часов в пустом запертом самолете, передает Global News.

Женщина заснула глубоким сном во время полета и проспала высадку в Торонто. Она проснулась спустя несколько часов в пустом, запертом и уже остывшем самолете. Батарея ее мобильного телефона была полностью разряжена, а радиосвязь в кабине была отключена. Женщине удалось найти фонарик и подать сигнал случайно проходившему мимо сотруднику аэропорта.

Авиакомпания выясняет, каким образом экипаж мог забыть пассажирку в салоне. Руководство Air Canada пока не прокомментировало инцидент.