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В Красноярском крае 12 детей отравились в оздоровительном лагере

Происшествия

Следствие проводит проверку

В Красноярском крае 12 детей отравились в оздоровительном лагере
Иллюстрация: Mos.ru
Скорая помощь

Сухобузимский р-н, Красноярский край, 24 июня 2019, 11:08 — REGNUM  В Красноярском крае следствие проводит проверку по факту отравления детей в оздоровительном лагере. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 июня в Главном следственном управлении СКР по краю.

Сообщение о том, что в детском оздоровительном лагере в посёлке Борск Сухобузимского района у 12 детей выявлены признаки пищевого отравления, поступило в следственные органы 23 июня. Трое детей госпитализированы в медицинское учреждение.

По предварительным данным, несколько детей почувствовали себя плохо 23 июня через непродолжительное время после ужина. У них появились признаки пищевого отравления. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года в Свердловской области более тридцати посетителей детского оздоровительного лагеря в городе Кушве попали в больницы с симптомами острой кишечной инфекции. По факту массового заболевания было возбуждено уголовное дело.

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Массовые пищевые отравления
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