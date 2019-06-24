В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика

Киев, , 11:18 — REGNUM В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.

По его словам, подозреваемый 1989 года рождения является братом отчима мальчика. Он заявил, что убил ребёнка из чувства обиды. Что именно стало причиной обиды, представитель полиции не уточнил.

«После того, как нашли труп мальчика в водоёме, он дал показания, указал, как проходило убийство, куда выбросил орудие убийства, водолазы потом нашли его, а также изъяты некоторые вещи, которые имеют к этому отношение. Этому лицу уже сообщено о подозрении в умышленном убийстве», — рассказал Крищенко.

Он отметил, что подозреваемому может грозить пожизненное тюремное заключение.

Напомним, мальчик пропал вечером 22 июня в Деснянском районе Киева. На следующий день его тело с признаками насильственной смерти нашли в водоёме.