Житель Забайкалья убил пятилетнего пасынка за отказ учиться читать

Балей, Забайкальский край, , 10:51 — REGNUM В Забайкалье будут судить жителя города Балей, который помимо нескольких краж и истязания своей сожительницы, убил своего пасынка. Подробности сразу трёх преступлений сообщает сегодня, 24 июня, региональное СУ СК РФ.

По данным следствия, трагедия произошла 6 сентября 2018 года. Когда мать ребёнка ушла из дома, обвиняемый, выпив бутылку водки, решил научить малолетнего пасынка читать, но тот отказался. Тогда злоумышленник не менее четырех раз ударил мальчика рукой по груди и лицу, а затем избил мухобойкой. После этого трижды поднимал мальчика над головой и бросал на пол. Полученные травмы оказались для пасынка смертельными. Особая жестокость заключалась в том, что когда сожительница вернулась домой, её истязатель не дал женщине вызвать медиков и полицию.

В ходе расследования выяснилось, что и сама женщина в течение 2017−2018 годов подвергалась истязаниям. Следователи собрали доказательства о четырёх таких фактах. Сожитель избивал женщину руками, ремнём, сапогами по голове и телу. Помимо совершённых трёх краж из квартир жителей Балея (ч. 2, ч. 3 ст. 158 УК РФ) суд при вынесении приговора учтёт то обстоятельство, что обвиняемый уже пять раз привлекался к уголовной ответственности. В случае доказательств его вины наказание может быть назначено вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, решение жительницы одного из сёл Хабарского района Алтайского края привести в дом сожителя, который, как выяснилось, очень плохо относился к её детям и злоупотреблял спиртным, привело к трагедии 29 декабря 2018 года. Оставшись наедине с 11-месячным сыном своей сожительницы, мужчина нанёс ребёнку не менее 14 ударов руками и ногами, а затем задушил мальчика.

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