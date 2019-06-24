Понедельник, 24 Июня 2019 года
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В пакистанском Карачи ликвидированы трое террористов

Происшествия

Двоим удалось скрыться

Карачи, Пакистан, 24 июня 2019, 11:03 — REGNUM  Правоохранительные органы Пакистана ликвидировали трех террористов во время спецоперации в городе Карачи, об этом 24 июня сообщает Geo TV.

Бандиты были ликвидированы во время вспыхнувшей перестрелки: полицейские потребовали у них документы, в ответ началась стрельба. Двум боевикам удалось скрыться.

По данным правоохранительных органов ликвидированные боевики планировали террористические акты, у них были изъяты боеприпасы и прочие вещи, указывающие на преступный характер их деятельности. К какой именно группировки относились уничтоженные боевики, пока не сообщается.

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