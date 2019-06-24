За сутки ВСУ 14 раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК

Соледар, ДНР, , 10:21 — REGNUM За минувшие сутки территория ДНР 14 раз подверглась обстрелам со стороны вооружённых формирований Украины, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении украинские силовики применили 122-мм гаубицы, выпустив пять снарядов, а также 120-мм миномёты (семь мин) и миномёты калибра 82 мм (две мины). Также использовались гранатомёты АГС и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении ВСУ выпустили семь мин калибра 120 мм, десять мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, зенитные установки, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении боевики ВСУ выпустили 20 мин калибра 120 мм, восемь мин калибра 82 мм, использовали гранатомёты разных видов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Доломитное, Горловка (Байрак), Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая, Донецк (аэропорт, посёлок шахты «Трудовская»), Спартак, Коминтерново, Ленинское, Саханка, Луково», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что в результате пожара, вызванного обстрелами, было уничтожено около двух гектаров пшеницы, в населённом пункте Минеральное сгорело дачное строение, а в Горловке был повреждён жилой дом. Жертв среди мирных жителей нет.

Всего ВСУ выпустили по территории ДНР 165 единиц боеприпасов.

Напомним, сутками ранее украинские силовики девять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 25 единиц боеприпасов.

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