Понедельник, 24 Июня 2019 года
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Президент Казахстана поручил ликвидировать последствия взрыва в Арыси

Происшествия

24 июня в воинской части города Арыси Туркестанской области Казахстана произошел взрыв

Туркестан, Казахстан, 24 июня 2019, 10:13 — REGNUM  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил срочно принять меры по ликвидации последствий взрывов боеприпасов на складе воинской части в городе Арыси. Об этом глава государства написал 24 июня на своей странице в Twitter.

Поручение направлено министру обороны Нурлану Ермекбаеву, министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву и акиму (главе) Туркестанской области Умирзаку Шукееву.

«Необходимо обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов», — написал Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня в воинской части города Арыси Туркестанской области Казахстана прогремел мощный взрыв. В министерстве обороны республики сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Организована эвакуация жителей города.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате взрыва в Арыси никто не пострадал — Минобороны Казахстана

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