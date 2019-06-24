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В результате взрыва в Арыси никто не пострадал — Минобороны Казахстана

Происшествия

Взрыв боеприпасов произошел по причине возгорания

В результате взрыва в Арыси никто не пострадал — Минобороны Казахстана
geralt
Взрыв

Нур-Султан, 24 июня 2019, 09:56 — REGNUM  В результате взрыва на складе воинской части в городе Арыси Туркестанской области Казахстана никто не пострадал, сообщили 24 июня в пресс-службе министерства обороны республики.

В оборонном ведомстве уточнили, что взрыв части боеприпасов произошел по причине возгорания. Министерство обороны Казахстана направило к месту происшествия специальную комиссию. Кроме того, личный состав Вооруженных сил ликвидируют последствия взрыва и пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня после взрыва в складском помещении воинской части города Арыси была организована эвакуация жителей города. В Чимкент направлено 40 автобусов.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части

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