В результате взрыва в Арыси никто не пострадал — Минобороны Казахстана

Нур-Султан, , 09:56 — REGNUM В результате взрыва на складе воинской части в городе Арыси Туркестанской области Казахстана никто не пострадал, сообщили 24 июня в пресс-службе министерства обороны республики.

В оборонном ведомстве уточнили, что взрыв части боеприпасов произошел по причине возгорания. Министерство обороны Казахстана направило к месту происшествия специальную комиссию. Кроме того, личный состав Вооруженных сил ликвидируют последствия взрыва и пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня после взрыва в складском помещении воинской части города Арыси была организована эвакуация жителей города. В Чимкент направлено 40 автобусов.

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