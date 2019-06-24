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Премьер-министр Камбоджи выразил соболезнования в связи с обрушением здания

Происшествия

Семьям погибших будет выплачено по $10 тыс

Пномпень, 24 июня 2019, 10:29 — REGNUM  Премьер-министр Камбоджи Хун Сен посетил место обрушения еще недостроенного здания, в котором спали десятки людей, чтобы лично руководить поисково-спасательными работами, 24 июня передает ВВС.

Глава правительства выразил соболезнования семьям погибших, отметив, что обрушение здания в провинции Преа Сианук стало трагедией для всей страны.

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил, что семьям погибших будет выплачено по $10 тыс.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июня в Камбодже произошло обрушение строящегося здания. По предварительным данным, в результате ЧП погибли более 10 человек.

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Обрушения зданий
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