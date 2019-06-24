Губернатор Камчатки занялся жалобами на зловоние от рыбных отходов

Петропавловск-Камчатский, 24 июня 2019, 09:44 — REGNUM Жалобы о неприятном запахе от рыбных отходов, от которого уже второй год задыхаются жители камчатского посёлка Чапаевка, наконец услышал губернатор Камчатки Владимир Илюхин. На очередные мольбы жителей о помощи глава региона отреагировал, пообещав лично выехать в Чапаевку и разобраться, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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В очередной раз жители злополучной Чапаевки обратились к властям с мольбой о помощи. Долгое время компания, занимающаяся переработкой рыбы, сливает подпрессовый бульон прямо в окрестности Чапаевки и ещё трех близлежащих посёлков. Из-за этого люди, живущие там, задыхаются от чудовищной вони.
Глава Камчатки Владимир Илюхин уже сдержал обещание и встретился с жителями. На встрече люди опровергли сообщение руководства компании, сделанное накануне, что в течение последнего месяца отходы не сливали. Местные жители уже полгода ведут постоянный учёт движения автомобилей с отходами рыбного производства. По их данным, 7, 12 и 13 июня отходы вывозили и сливали, как обычно, в неположенном месте.
«Тошнотворный запах стоит, особенно сильный утром и вечером, мы не можем окна, форточки открыть», — жалуются люди.
Как выяснилось, ситуации более десяти лет. Но за всё это время власти не предпринимали мер для того, чтобы защитить людей от удушающего запаха и наказать нерадивых производителей.
На встрече с населением Чапаевки губернатор Илюхин предложил руководству предприятия провести модернизацию производства, пообещав поддержку правительства.
Пока не ясно, какие сроки установили камчатские власти для прекращения травли измученных жителей. Модернизация производства, как известно, процесс не быстрый.
Проблема ещё и в том, что ни одна проверка не выявила превышения допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Но не потому, что воздух безвреден, а потому, что санитарные нормы на компоненты, выделяемые при производстве рыбной муки, нигде документально не установлены.
Как сообщало ИА REGNUM, в последние десять лет жители камчатских сёл жалуются на то, что нерадивые рыбопереработчики сливают отходы в окрестностях сёл. Тошнотворный запах гниющей рыбы не только мешает людям жить, он привлекает голодных медведей, что делает жизнь в Чапаевке и окрестных сёлах просто опасной.