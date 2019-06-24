Губернатор Камчатки занялся жалобами на зловоние от рыбных отходов

Петропавловск-Камчатский, , 09:44 — REGNUM Жалобы о неприятном запахе от рыбных отходов, от которого уже второй год задыхаются жители камчатского посёлка Чапаевка, наконец услышал губернатор Камчатки Владимир Илюхин. На очередные мольбы жителей о помощи глава региона отреагировал, пообещав лично выехать в Чапаевку и разобраться, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Изнанка Камчатской путины: полуостров задыхается от смрада рыбных отходов

В очередной раз жители злополучной Чапаевки обратились к властям с мольбой о помощи. Долгое время компания, занимающаяся переработкой рыбы, сливает подпрессовый бульон прямо в окрестности Чапаевки и ещё трех близлежащих посёлков. Из-за этого люди, живущие там, задыхаются от чудовищной вони.

Глава Камчатки Владимир Илюхин уже сдержал обещание и встретился с жителями. На встрече люди опровергли сообщение руководства компании, сделанное накануне, что в течение последнего месяца отходы не сливали. Местные жители уже полгода ведут постоянный учёт движения автомобилей с отходами рыбного производства. По их данным, 7, 12 и 13 июня отходы вывозили и сливали, как обычно, в неположенном месте.

«Тошнотворный запах стоит, особенно сильный утром и вечером, мы не можем окна, форточки открыть», — жалуются люди.

Как выяснилось, ситуации более десяти лет. Но за всё это время власти не предпринимали мер для того, чтобы защитить людей от удушающего запаха и наказать нерадивых производителей.

На встрече с населением Чапаевки губернатор Илюхин предложил руководству предприятия провести модернизацию производства, пообещав поддержку правительства.

Владимир Илюхин «Если же предприниматель, вопреки обещаниям, продолжит слив подпрессового бульона в окрестности посёлков, все договоренности с ним будут аннулированы».

Пока не ясно, какие сроки установили камчатские власти для прекращения травли измученных жителей. Модернизация производства, как известно, процесс не быстрый.

Проблема ещё и в том, что ни одна проверка не выявила превышения допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Но не потому, что воздух безвреден, а потому, что санитарные нормы на компоненты, выделяемые при производстве рыбной муки, нигде документально не установлены.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние десять лет жители камчатских сёл жалуются на то, что нерадивые рыбопереработчики сливают отходы в окрестностях сёл. Тошнотворный запах гниющей рыбы не только мешает людям жить, он привлекает голодных медведей, что делает жизнь в Чапаевке и окрестных сёлах просто опасной.