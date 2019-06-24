В Омске медведь откусил нетрезвому мужчине руку

Омск, , 09:29 — REGNUM В Омске пьяный мужчина лишился руки, решив покормить медведя. Подробности произошедшего ИА REGNUM сообщили 24 июня в УМВД России по городу Омску.

«К хозяину в частное домовладение пришёл знакомый, мужчина без определённого места жительства, который периодически приходил к нему, чтобы помогать по хозяйству. Ранее он к медведю не подходил, а в этот раз, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил зайти в вольер и покормить», — сказали в ведомстве.

Инцидент произошёл 23 июня. По информации полицейских, мужчина получил достаточно серьёзные повреждения. По данному факту проводится проверка.

Как уточнили в областном УМВД, хозяин медведя — охотник. Четыре года назад ему подарили медвежонка. В настоящее время хищник находится на ответственном хранении у хозяина на время проведения проверки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года в Красноярском крае по улицам посёлка городского типа Северо-Енисейск разгуливал медведь. Хищник, в том числе, зашёл на детскую площадку.

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