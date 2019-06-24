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На въезде в Киев столкнулись две фуры

Происшествия

Один из водителей погиб

На въезде в Киев столкнулись две фуры
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дороги

Киев, 24 июня 2019, 09:18 — REGNUM  На трассе Киев — Житомир столкнулись две фуры, сообщил 24 июня телеканал «1+1».

Водитель одного грузовика притормозил на светофоре, и в него въехала фура. В результате столкновения водитель второго автомобиля погиб на месте.

Грузовики перекрыли все полосы трассы, в результате чего образовалась пробка длиной около пяти километров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Хмельницкой области туристический автобус маршрута «Неаполь — Херсон» столкнулся с тягачом. В результате погиб один пассажир автобуса, ещё трое получили травмы.

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Дорожно-транспортные происшествия
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