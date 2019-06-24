Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части

Туркестан, Казахстан, , 09:08 — REGNUM Население города Арыси Туркестанской области Казахстана эвакуируют в Чимкент после взрыва в воинской части. Об этом 24 июня сообщает издание BNews со ссылкой на оперативный штаб.

По данным оперативного штаба, созданного на месте происшествия, в эвакуационные пункты Чимкента уже отправлено 40 автобусов. В связи со взрывом открыта «горячая линия».

Как сообщало ИА REGNUM, в 9 часов 20 минут (6 часов 20 минут по Москве) на территории воинской части города Арыси Туркестанской области произошел взрыв. На месте происшествия задействованы 30 спасателей и восемь единиц техники.

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