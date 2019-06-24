Обрушение здания в Камбодже: 13 человек погибли, 23 получили ранения

Сиануквиль, Камбоджа, , 08:46 — REGNUM По меньшей мере 13 человек погибли в результате обрушения строящегося здания в Камбодже, сообщает Sindonews.

Известно, что в настоящее время спасатели изо всех сил пытаются найти пропавших работников и опасаются, что те оказались в ловушке под грудой стали и мусора.

Семиэтажное железобетонное сооружение, обрушившееся в прибрежном городе Сиануквиль, к западу от столицы Пномпеня, является китайским проектом.

По данным канцелярии официального представителя провинции Преа-Сианука, по меньшей мере 23 человека получили ранения, а многие рабочие по-прежнему считаются пропавшими без вести. При этом 36 рабочих были спасены из-под обломков.

В связи с обрушением строящегося здания полиция Камбоджи задержала четырех человек.

Напомним, в провинции Преа-Сианука и ее крупнейшем городе Сиануквиль в последние годы наблюдается рост инвестиций из Китая, главным образом в секторы казино, недвижимости и туризма. Город также переживает строительный бум в связи с ростом числа туристов и инвесторов из Китая.