В одной из воинских частей Казахстана произошел взрыв

Туркестан, Казахстан, , 08:20 — REGNUM На территории воинской части города Арыси Туркестанской области Казахстана произошел взрыв с последующим возгоранием, сообщили 24 июня в комитете по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

По данным ведомства, сообщение о взрыве поступило 24 июня в 9 часов 20 минут (6 часов 20 минут по Москве). Отмечается, что взрыв произошел на складе. На месте происшествия задействованы 30 спасателей и восемь единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня в Кустанае произошел взрыв в двухэтажном здании станции технического обслуживания. В результате происшествия пострадали семь человек.