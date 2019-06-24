Понедельник, 24 Июня 2019 года
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В одной из воинских частей Казахстана произошел взрыв

Происшествия

На месте происшествия задействованы 30 спасателей и восемь единиц техники

Туркестан, Казахстан, 24 июня 2019, 08:20 — REGNUM  На территории воинской части города Арыси Туркестанской области Казахстана произошел взрыв с последующим возгоранием, сообщили 24 июня в комитете по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

По данным ведомства, сообщение о взрыве поступило 24 июня в 9 часов 20 минут (6 часов 20 минут по Москве). Отмечается, что взрыв произошел на складе. На месте происшествия задействованы 30 спасателей и восемь единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня в Кустанае произошел взрыв в двухэтажном здании станции технического обслуживания. В результате происшествия пострадали семь человек.

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