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В Винницкой области отстранили от должности четырех начальников полиции

Происшествия

Одного из полицейских подозревают в убийстве политического активиста

Винница, Украина, 24 июня 2019, 07:55 — REGNUM  В Винницкой области отстранены от должности четыре начальника местной полиции, также готовятся документы об увольнении заместителя начальника полиции области, сообщили 23 июня в пресс-службе национальной полиции Украины.

Решение было принято главой нацполиции Украины Сергеем Князевым, как стало известно о гибели члена партии «Гражданская позиция» Александра Комарницкого, ранее избитого полицейскими.

По версии следствия, 11 июня в Виннице полицейский попросил Комарницкого выступить в роли понятого, однако тот отказался. В результате словесной перепалки полицейский якобы толкнул потерпевшего, после чего тот упал, ударился головой.

Сам подозреваемый в убийстве отправлен под круглосуточный домашний арест, в отношении него проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о гибели члена партии «Гражданская платформа» Александра Комарницкого, который 12 дней пролежал в коме после стычки с полицейским.

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