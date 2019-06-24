В Париже ожидается жара до 40°C — префектура Иль-де-Франс

Париж, , 08:03 — REGNUM Сильная жара обрушится на столицу Франции с понедельника, 24 июня, сообщает Le Figaro, ссылаясь на заявление префектуры Иль-де-Франс.

Ожидается, что температура воздуха в столице может достигнуть 40 °C, а период сильной жары продлится пять-семь дней, начиная с 24 июня. В ночное время температура воздуха не опустится ниже 21 °C.

Издание отмечает, что префектура Иль-де-Франс решила активировать «3-й уровень ведомственного плана управления в период сильной жары в Париже».

Этот план был разработан совместно с полицией, территориальной делегацией Парижа, региональным агентством здравоохранения Иль-де-Франс и мэрией Парижа. План позволяет инициировать серию мер, которые будут применены государственными службами на территории Парижа, главным образом, для «наиболее уязвимого слоя населения».

Как передавало ИА REGNUM, ранее десять департаментов на юго-востоке Франции предупредили об «оранжевом» уровне погодной опасности.

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