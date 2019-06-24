Понедельник, 24 Июня 2019 года
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ВСУ обстреляли посёлок Лозовое в ЛНР

Происшествия

Обошлось без жертв

Луганск, 24 июня 2019, 07:14 — REGNUM  За минувшие сутки в Луганской Народной Республике (ЛНР) зафиксирован один случай нарушения перемирия со стороны украинских силовиков, заявили 24 июня в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

ВСУ обстреляли из гранатомётов АГС, РПГ и СПГ населённый пункт Лозовое со стороны Светлодарска. В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее в Светлодарске были замечены две бронированные разведывательно-дозорные машины ВСУ, размещённые вблизи жилой застройки.

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