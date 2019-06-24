Понедельник, 24 Июня 2019 года
07:16:33 МСК

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в отдаленном районе Индонезии

Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в отдаленном районе Индонезии, в море Банда. Предупреждения о надвигающемся цугами не было

Джакарта, 24 июня 2019, 07:13 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в отдаленном районе Индонезии в море Банда в понедельник, 24 июня сообщила Геологическая служба США (USGS).

Предупреждения о надвигающемся цунами не было. Землетрясение произошло на глубине 136 миль, сообщает USGS. Никакой информации о пострадавших пока не поступало.

В находящемся на Гавайях Тихоокеанском центре предупреждения о цунами официально заявили, что не ожидали разрушительного Тихоокеанского цунами после землетрясения, которое было первоначально зарегистрировано с магнитудой 7,2.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Землетрясения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить