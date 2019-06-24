Джакарта, , 07:13 — REGNUM Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в отдаленном районе Индонезии в море Банда в понедельник, 24 июня сообщила Геологическая служба США (USGS).

Предупреждения о надвигающемся цунами не было. Землетрясение произошло на глубине 136 миль, сообщает USGS. Никакой информации о пострадавших пока не поступало.

В находящемся на Гавайях Тихоокеанском центре предупреждения о цунами официально заявили, что не ожидали разрушительного Тихоокеанского цунами после землетрясения, которое было первоначально зарегистрировано с магнитудой 7,2.