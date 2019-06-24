В Приамурье на пожаре погибла глава сельсовета

Благовещенск, , 07:11 — REGNUM Глава Натальинского сельсовета Благовещенского района Приамурья погибла во время пожара в своём доме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном МЧС.

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Огнеборцы выезжали на тушение двухквартирного дома, в котором загорелась веранда. Тушение происходило ночью 22 июня. После того, как огонь был локализован, в доме была обнаружена погибшая — глава Натальинского сельского совета.

«Причины возникновения пожара в настоящее время устанавливаются», — рассказали в областном МЧС.

Администрация Благовещенского района выразила родным и близким свои соболезнования, отметив, что Татьяна Фомина стала главой сельсовета в ноябре прошлого года и добросовестно исполняла свои обязанности.

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Как сообщало ИА REGNUM, в приморском городе Фокино молодой парень во время пожара, рискуя собственной жизнью, спас из огня двух несовершеннолетних девочек, подняв их на руках с объятого пламенем балкона в безопасное место.