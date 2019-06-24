Якутяне о лесных пожарах: «Иссякают силы и средства, сдают нервы»

Якутск, , 07:03 — REGNUM В Верхоянском районе Якутии, где природными пожарами охвачено 50 га, люди жалуются на отсутствие сил их тушить и просят помощи у руководства республики. Люди написали открытое письмо с жалобами на сложившуюся ситуацию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Жители района сообщают о том, что по состоянию на 22 июня население муниципалитета вынуждено активно участвовать в тушении восьми возгораний, два из них называются неконтролируемыми. По информации автором обращения, в общей сложности к тушению лесов привлечены несколько сотен человек, и возгорания угрожали Батагайской нефтебазе, а теперь создают напряжённую ситуацию возле конебазы Кэнкэмэ и участке Сайылык, кладбищу Таала и селу Бетенкес, сенокосным участкам и Табалахскому наслегу.

«Уже иссякают силы и средства, сдают нервы из-за того, что остаются все эти дни без поддержки и внимания правительства. Практически правительство самоотстранилось от помощи населению Верхоянского района, объявив ЧС районного масштаба, переложив всё на плечи района и жителей Верхоянья, закрывая глаза на чрезвычайные, страшные бедствия населения, переложив все расходы по тушению и переграждению пожаров на сами муниципалитеты, предприятия и население», — говорится в сообщении.

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Люди категорически не согласны с официальной информацией о том, что в районе действует один пожар. По их сведениям в соцсетях идёт сбор денег на закупку, доставку пожарных ранцев, мотопомп, бензина, дизтоплива, продуктов питания.

«Население верхоянского района очень надеется, что их призыв о помощи передадут и услышит сам глава республики, Айсен Николаев. Люди не теряют надежды, что их услышат и поддержат, что сам Ил Дархан примет меры поддержки по тушении и последствиям пожаров», — также говорится в открытом письме.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии в республике с огнём природных пожаров борются 434 человека, из них 55 — местные жители. Они тушат 12 возгораний площадью 774,5 га, а ещё 95 охваченных огнём участков просто находятся на контроле и имеют статус термоточек. В Верхоянском районе по официальным данным горит 50 га лесов, причиной возгорания называются непроконтролированные сельхозпалы.