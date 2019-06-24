Отказалась покупать рыбу: омский сельчанин зарубил 86-летнюю женщину

Омск, , 06:51 — REGNUM В Омской области суд рассмотрит уголовное дело об убийстве беспомощной 86-летней женщины. Как сообщили ИА REGNUM 24 июня в областной прокуратуре, в совершении преступлений обвиняется 38-летний житель Тевризского района.

По версии следствия 22 июля 2018 года пьяный мужчина хотел продать выловленную им рыбу своей знакомой — 86-летней жительнице посёлка Белый Яр Тевризского района. Для этого он пришёл к ней домой. Женщина отказалась покупать рыбу, тогда подсудимый избил её и похитил 5 тысяч рублей. Он вышел из дома, но затем решил вернуться и убить пенсионерку. Злоумышленник взял в кладовке топор и не менее девяти раз ударил им пенсионерку по голове и шее.

От полученных повреждений пожилая женщина скончалась на месте происшествия. Мужчина в ходе предварительного расследования полностью признал свою вину.

«В настоящее время государственный обвинитель представляет суду доказательства обвинения», — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в Омской области житель Исилькульского района до смерти избил свою 91-летнюю мать. Следователю подозреваемый заявил, что ему просто надоело ухаживать за больной матерью.

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