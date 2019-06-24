Еще один заказник Приангарья пострадал от местных чиновников

Иркутск, , 06:36 — REGNUM Байкальская природоохранная прокуратура по итогом проверки выявила незаконную рубку древесины общим объемом более четырёх тысяч кубических метров в границах государственного природного зоологического заказника регионального значения «Бутунгарский» (Иркутская область).

Как сказано в официальном сообщении надзорного ведомства, лесной участок для заготовки древесины, в том числе путем проведения сплошных рубок, по договору аренды получило юридическое лицо. При этом, часть предоставленного участка (51 033 га) находится в границах заказника «Бутунгарский». Несмотря на это, министерством природных ресурсов Забайкальского края приняты ранее поданные арендатором лесные декларации, в соответствии с которыми заготовка древесины была согласована.

Напомним, территория заказника «Бутунгарский» относится к водосборному бассейну озера Байкал. Там обитают лось, изюбрь, косуля, кабан, кабарга, соболь, колонок и другие виды, подлежащие охране. Согласно лесному законодательству и положению о заказнике, вырубка леса на данной территории запрещена.

«В целях устранения выявленных нарушений природоохранным прокурором в Петровск-Забайкальский городской суд направлено исковое заявление о признании незаконными сплошные рубки на территории Бутунгарского заказника и обязании прекратить их проведение», — пояснили в прокуратуре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сплошная санитарная рубка на территории государственного природного заказника регионального значения «Туколонь» Казачинско-Ленского района стала поводом для возбуждения уголовного дела в отношении министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды. В начале июня 2019 года давно он был задержан в Москве, по обвинению, предусмотренному п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»). По версии следствия, сплошная санитарная рубка в заказнике «Туколонь» на площади около 120 га причинила ущерб лесному фонду РФ, охотничьим ресурсам и среде их обитания, почвам, объектам животного мира на общую сумму порядка 748 млн рублей.

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