Пасажирский самолет приземлился с отказавшим двигателем в Канаде

Ванкувер, Канада, , 05:48 — REGNUM Пассажирский авиалайнер компании Air Canada совершил вынужденную посадку в аэропорту канадского Ванкувера из-за одного отказавшего двигателя, передает телеканал CTV.

Сообщается, что авиалайнер Airbus A320 вылетел из Ванкувера в Анкоридж, однако во время полета у него отказал один из двигателей. Из-за экстренной ситуации экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Отмечается, что посадка авиалайнера прошла в штатном режиме. На борту воздушного судна находились 112 пассажиров, из них никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня пассажирский самолет вернулся в аэропорт Симферополя из-за проблем с закрылками. Лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту вылета, пострадавших не было.

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