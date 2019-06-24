Самолетам пришлось приземляться в Лондоне сквозь дым

Лондон, , 05:28 — REGNUM Самолетам, прибывающим в аэропорт «Лондон-Сити», пришлось заходить на посадку сквозь дым, сообщает агентство Associated Press.

Причиной задымленности в районе аэропорта стал пожар на заброшенном заводе Millenium Mills. В ликвидации возгорания принимали участие около 70 пожарных. Из-за дыма, возникшего во время пожара, самолетам пришлось 23 июня совершать посадку в условиях ограниченной видимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня пожарный самолет совершил жесткую посадку в аэропорту канадской провинции Альберта. На борту воздушного судна находились четыре человека, они не пострадали.

Читайте ранее в этом сюжете: Канадский пожарный самолет совершил жесткую посадку