Понедельник, 24 Июня 2019 года
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Самолетам пришлось приземляться в Лондоне сквозь дым

Происшествия

Дым возник в результате пожара на заводе Millenium Mills

Лондон, 24 июня 2019, 05:28 — REGNUM  Самолетам, прибывающим в аэропорт «Лондон-Сити», пришлось заходить на посадку сквозь дым, сообщает агентство Associated Press.

Причиной задымленности в районе аэропорта стал пожар на заброшенном заводе Millenium Mills. В ликвидации возгорания принимали участие около 70 пожарных. Из-за дыма, возникшего во время пожара, самолетам пришлось 23 июня совершать посадку в условиях ограниченной видимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня пожарный самолет совершил жесткую посадку в аэропорту канадской провинции Альберта. На борту воздушного судна находились четыре человека, они не пострадали.

Читайте ранее в этом сюжете: Канадский пожарный самолет совершил жесткую посадку

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