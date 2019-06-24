Понедельник, 24 Июня 2019 года
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В Якутии произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла

Происшествия

Пострадавших и разрушений нет

Якутск, 24 июня 2019, 05:25 — REGNUM  В Томпонском районе Якутии, в 42 км от посёлка Тёплый ключ зафиксировано колебание земной коры магнитудой 3,5 балла. Жители ближайшего к землетрясению населённого пункта толчков не почувствовали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС республики.

Пострадавших и разрушений в Тёплом Ключе нет, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. По шкале Рихтера сила землетрясения оценивается в 4 балла. Известно также, что толчок произошёл на глубине 10 км.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии землетрясения регистрируются ежегодно. Их магнитуда варьируется от 2,8 до 6,5 баллов. Колебания земной коры происходят далеко от населённых пунктов, поэтому жители республики обычно не замечают толчков.

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Землетрясения
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