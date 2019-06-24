Понедельник, 24 Июня 2019 года
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Трое детей пострадали в автомобильной аварии в Иркутске

Происшествия

Также пострадали двое взрослых

Иркутск, 24 июня 2019, 05:08 — REGNUM  В Иркутске столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего пострадали трое детей и двое взрослых, сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

Сообщается, что две «легковушки» ВАЗ-21 093 и Toyota Corolla столкнулись в ночь с 23 на 24 июня на улице Сергеева. В результате ДТП пострадали пять человек, среди них — трое несовершеннолетних пассажира Toyota Corolla. По данным телеканала РЕН-ТВ, у виновника аварии отсутствуют водительские права. В настоящее время ведется выяснение причин и обстоятельств аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня на севере Москвы столкнулись три автомобиля, в результате ДТП пострадал один человек. Ему оказались медицинскую помощь на месте происшествия.

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Дорожно-транспортные происшествия
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