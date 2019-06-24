Обнаружены тела семи пропавших в Гималаях альпинистов

Нью-Дели, , 04:15 — REGNUM Спасатели обнаружили тела погибших семи альпинистов, которые пропали в мае 2019 года при восхождении на одну из вершин Гималаем — Нанадеви, передает телеканал CNN.

По предварительной версии, группа альпинистов погибла в результате схода лавины. В настоящее время обнаружены тела семи альпинистов международной группы. Поиски еще одного погибшего продолжатся 24 июня.

Ранее, 11 июня, группа альпинистов начала подъем к предполагаемому месту гибели международной команды спортсменов, пропавших при восхождении на Нанадеви. Целью экспедиции являлось определение местонахождения тел пропавших альпинистов.

Как сообщало ИА REGNUM, международная группа спортсменов состояла из восьми человек. Среди них двое граждан США, четыре гражданина Великобритании, а также граждане Индии и Австралии. Они вышли 13 мая из базового лагеря и планировали вернуться 31 марта, однако связь с ними была потеряна.

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