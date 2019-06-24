Понедельник, 24 Июня 2019 года
03:51:51 МСК

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Японии

Происшествия

Данных о пострадавших не поступало

Тиба, Япония, 24 июня 2019, 03:51 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в восточных берегов Японии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на японскую метеорологическую службу.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков располагался к востоку от берегов японской префектуры Тиба. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7, в результате которого в стране начались оползни и перебои в системе электроснабжения. Также 30 человек получили травмы от последствий землетрясения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии заявили о росте числа пострадавших от землетрясения

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Землетрясения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить