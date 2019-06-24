Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Японии

Тиба, Япония, , 03:51 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в восточных берегов Японии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на японскую метеорологическую службу.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков располагался к востоку от берегов японской префектуры Тиба. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7, в результате которого в стране начались оползни и перебои в системе электроснабжения. Также 30 человек получили травмы от последствий землетрясения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии заявили о росте числа пострадавших от землетрясения