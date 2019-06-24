Понедельник, 24 Июня 2019 года
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Истребители МиГ-29 сопровождали лайнер в Словакии до восстановления связи

Происшествия

Ранее связь с пассажирским самолетом была потеряна

Братислава, 24 июня 2019, 03:47 — REGNUM  Следовавший рейсом «Милан — Харьков» Airbus A320 итальянского перевозчика Ernest перестал выходить на связь в небе над Словакией. На перехват были отправлены два истребителя, сообщает портал Airlive.

Два истребителя МиГ-29 были подняты в небо с аэропорта Слиач в центральной части Словакии.

Выйдя на сопровождение лайнера, переставшего отвечать на запросы диспетчера, истребители следовали рядом до тех пор, пока связь не была налажена.

В настоящее время пассажирский самолет продолжил движение по маршруту самостоятельно. Истребители вернулись на базу.

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Авиапроисшествия
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