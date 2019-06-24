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Один человек пострадал в крупном ДТП на севере Москвы

Происшествия

Столкнулись три автомобиля

Москва, 24 июня 2019, 02:40 — REGNUM  На третьем транспортном кольце (ТТК) на севере Москвы столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадал один человек, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.

Сообщается, что три автомобиля столкнулись в районе дома № 5 по улице Нижняя Масловка. В результате ДТП пострадал один человек, ему потребовалась медицинская помощь. Подробности и обстоятельства аварии выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM 22 июня на Новорязанском шоссе в Подмосковье произошло сразу три ДТП, в которых столкнулись в общей сложности 13 автомобилей. В первой аварии столкнулись не менее восьми машин, включая микроавтобус и три грузовых автомобиля. На расстоянии около 200 метров от первого ДТП столкнулись еще два легковых автомобиля. Далее произошло столкновение еще трех «легковушек».

Читайте ранее в этом сюжете: ДТП с участием 13 автомобилей произошло на Новорязанском шоссе под Москвой

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Дорожно-транспортные происшествия
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