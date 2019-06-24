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Уроженка РФ и двое ее детей зверски убиты в США

Происшествия

Обвинения в убийстве предъявлены гражданскому мужу женщины

Вашингтон, 24 июня 2019, 02:24 — REGNUM  Проживавшая в США с 2011 года Алла Аушева была найдена убитой вместе со своими малолетними детьми в округе Статен-Айленд Нью-Йорка, сообщает 23 июня телеканал Fox News.

Прибывшие по вызову «911» сотрудники полиции обнаружили женщину мертвой, причиной смерти стали травмы лица и головы. Два ее сына, мальчики двух и трех лет, были утоплены.

В совершении преступления подозревают гражданского мужа Аушевой и отца ее детей Шейна Уокера. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он выходил из дома вскоре после убийства в явно нетрезвом виде.

Сообщается, что Аушева была сотрудником Воздушной национальной гвардии США. Она приехала в страну из России в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерею.

В настоящее время подозреваемый гражданский муж погибшей арестован, ему предъявлены обвинения в убийстве.

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Бытовые убийства
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