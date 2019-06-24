Понедельник, 24 Июня 2019 года
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Девять туристов погибли в водах Инда на западе Пакистана

Происшествия

О судьбе еще пяти человек пока ничего не известно

Исламабад, 24 июня 2019, 01:53 — REGNUM  По меньшей мере девять человек погибли в результате аварии в северо-западной части Пакистана, сообщает 24 июня агентство Xinhua со ссылкой на источник в полиции.

Как стало известно, туристический автобус с 21 пассажиром в салоне следовал по холмистой местности, а затем упал в реку. Во время падения семерым удалось выбраться из автобуса, все они выжили, получив лишь легкие ранения.

Остальные 14 человек упали в реку и были сметены бурным течением Инда.

Спасательным отрядам удалось обнаружить тела девяти жертв аварии. О судьбе еще пяти человек до сих пор ничего не известно.

По данным полицейских, причиной ДТП стало плохое состояние дороги и безответственное вождение.

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