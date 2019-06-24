Московские спасатели достали из воды двух иностранцев

Москва, , 02:35 — REGNUM Московским спасателям удалось достать из воды двух иностранных граждан, сообщает пресс-служба столичного департамента гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Сообщается, что один 25-летний гражданин Киргизии пытался переплыть Москву-реку в районе Кунцево, однако в ходе заплыва устал и начал тонуть. Его вытащили из воды спасатели, патрулировавшие водоем. Пострадавшему оказали помощь на месте.

Второй иностранец — 22-летний гражданин Таджикистана купался в Люблинском пруду в запрещенном месте. Во время плавания у него закончились силы и он начал тонуть. Его также вытащили из воды спасатели и оказали ему первую помощь.

Как сообщило ИА REGNUM, 17 июня лодка с тремя пассажирами на борту опрокинулась в Живописной бухте на западе Москвы. Спасателям удалось вытащить пострадавших из воды, а затем доставить на берег и оказать им первую помощь. По предварительной версии, все пассажиры лодки находились в состоянии алкогольного опьянения.

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