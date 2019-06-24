Понедельник, 24 Июня 2019 года
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Двое детей и четверо взрослых пострадали в ДТП с погибшей в Ленобласти

Происшествия

Авария произошла в Тихвинском районе

Тихвин, Ленинградская область, 24 июня 2019, 01:37 — REGNUM  Столкновение двух легковых автомобилей с тяжелыми последствиями произошло поздно вечером 23 июня в Тихвинском районе Ленинградской области. В ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое детей, еще одна женщина погибла.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, около 22:30 мск на 432 километре автодороги Вологда — Новая Ладога водитель автомобиля KIA Ceed совершил столкновение с Renault Duster.

В дорожной аварии водитель и пассажирка автомобиля KIA получили травмы средней степени тяжести. В Renault водитель и трое его пассажиров получили тяжёлые травмы. Среди них — женщина и две девочки, 2005 и 2013 годов рождения.

Еще одна пассажирка автомобиля «Рено» — женщина на вид 50 лет — скончалась на месте автокатастрофы.

По факту ДТП проводится проверка.

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Дорожно-транспортные происшествия
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