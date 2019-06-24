Обрушившийся шатёр унес жизни 14 человек в Индии

Нью-Дели, , 01:29 — REGNUM В ходе празднования религиозного праздника в индийском штате Раджастан обрушился шатёр, в результате чего погибли 14 человек, передает телеканал NDTV.

По данным телеканала, тент обрушился на участников праздника из-за штормового ветра и ливней. В результате непогоды разрушился каркас шатра и тент обрушился. От обрушения 14 человек погибли, еще около 50 человек получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время полиция Раджастана расследует произошедшее.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня в Индии автобус съехал с дороги и упал в глубокое ущелье. В результате аварии погибли 44 человека, еще десятки получили травмы различной степени тяжести. Отмечалось, что автобус был переполнен пассажирами — некоторые даже сидели на крыше транспортного средства.

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