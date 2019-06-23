Автомобиль въехал в группу велосипедистов в Греции

Афины , 23 июня 2019, 23:37 — REGNUM Легковой автомобиль, которым управляла женщина, въехал в группу велосипедистов в Греции. Об этом сообщает местный портал kozan. gr со ссылкой на свои источники.
ДТП произошло 23 июня на шоссе Птолемаида-Ардасса возле города Козани. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, еще четверо получили различные травмы.
«Автомобиль… въехал в группу велосипедистов», — передает вещатель.
В настоящее время выясняются причины происшествия.
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