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Автомобиль въехал в группу велосипедистов в Греции

Происшествия

В настоящее время выясняются причины происшествия

Автомобиль въехал в группу велосипедистов в Греции
Jean Housen
Скорая помощь. Греция

Афины , 23 июня 2019, 23:37 — REGNUM  Легковой автомобиль, которым управляла женщина, въехал в группу велосипедистов в Греции. Об этом сообщает местный портал kozan. gr со ссылкой на свои источники.

ДТП произошло 23 июня на шоссе Птолемаида-Ардасса возле города Козани. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, еще четверо получили различные травмы.

«Автомобиль… въехал в группу велосипедистов», — передает вещатель.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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Дорожно-транспортные происшествия
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