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При стрельбе в баре в США погиб один человек

Происшествия

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия

При стрельбе в баре в США погиб один человек
BenjaminNelan
Стрельба

Вашингтон, 23 июня 2019, 23:16 — REGNUM  В американском штате Индиана в баре произошла стрельба. ЧП произошло сегодня, 23 июня, в городе Саутбенд. Об этом говорится сообщении полиции города на странице в соцсети Twitter.

По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще около 10 пострадали.

«Один человек погиб, множество других получили ранения», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 21 июня на западе американского штата Пенсильвания у ночного клуба произошла перестрелка. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали десять человек.

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