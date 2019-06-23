В Нигерии в результате взрыва на газопроводе погибли 10 человек

Абуджа, , 22:51 — REGNUM На юге Нигерии на газопроводе прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает издание Punch со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло в субботу, 22 июня, в штате Ривер. По последним данным, в результате происшествия погибли 10 человек.

«10 человек погибли в результате взрыва на газопроводе … в штате Ривер», — пишут журналисты издания.

В настоящее время выясняются причины трагедии.

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