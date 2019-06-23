Воскресенье, 23 Июня 2019 года
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Неизвестный напал на сотрудников ДПС в Грозном

Происшествия

Легковой автомобиль, в салоне которого находился злоумышленник, остановили для проверки документов

Грозный, 23 июня 2019, 21:14 — REGNUM  Мужчина, который совершил нападение на сотрудников дорожно-патрульной службы (ДПС), уничтожен в Грозном. Об этом сообщил «Интерфаксу» в воскресенье информированный источник в СКФО.

По словам источника, инцидент произошел 23 июня на улице Асланбека Шерипова. По последним данным, в результате нападения получили ранения двое силовиков.

Собеседник агентства добавил, что легковой автомобиль, в салоне которого находился злоумышленник, остановили для проверки документов. Мужчина, по непонятным причина, напал на силовиков.

Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить огнестрельное оружие, мужчина был уничтожен. В настоящее время устанавливается личность нападавшего.

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