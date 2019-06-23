Неизвестный напал на сотрудников ДПС в Грозном

Грозный, , 21:14 — REGNUM Мужчина, который совершил нападение на сотрудников дорожно-патрульной службы (ДПС), уничтожен в Грозном. Об этом сообщил «Интерфаксу» в воскресенье информированный источник в СКФО.

По словам источника, инцидент произошел 23 июня на улице Асланбека Шерипова. По последним данным, в результате нападения получили ранения двое силовиков.

Собеседник агентства добавил, что легковой автомобиль, в салоне которого находился злоумышленник, остановили для проверки документов. Мужчина, по непонятным причина, напал на силовиков.

Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить огнестрельное оружие, мужчина был уничтожен. В настоящее время устанавливается личность нападавшего.