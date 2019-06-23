На Урале силовики выясняют причины смерти участника драки

Нижние Серги, Свердловская область, , 19:34 — REGNUM В свердловском городе Нижние Серги погиб один из участников драки. Об этом пишут местные СМИ.

Инцидент произошёл в ночь на 23 июня. По данным изданий, после драки один из мужчин остался лежать на земле.

Начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил журналистам, что конфликт действительно был. Личность второго участника драки уже установлена. Им оказался местный житель.

Представители СКР со своей стороны уже заявили о проведённом вскрытии тела погибшего. По их данным, смерть наступила не из-за полученных травм, а в результате проблем с сердцем.