ДТП на Южном Урале: четыре ребёнка травмированы

Магнитогорск, Челябинская область, , 18:50 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области столкнулись два легковых автомобиля и микроавтобус. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Водитель одной из машин погиб на месте ЧП. Госпитализированы семеро граждан, из которых четыре ребёнка.

Позднее мальчики 2011 и 2014 годов рождения были отправлены на амбулаторное лечение. Девочки 2008 и 2014 годов остаются в больнице.

Количество пострадавших уточняется. Также сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.