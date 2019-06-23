Воскресенье, 23 Июня 2019 года
18:50:50 МСК

ДТП на Южном Урале: четыре ребёнка травмированы

Происшествия

Количество пострадавших уточняется

Магнитогорск, Челябинская область, 23 июня 2019, 18:50 — REGNUM  В Магнитогорске Челябинской области столкнулись два легковых автомобиля и микроавтобус. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Водитель одной из машин погиб на месте ЧП. Госпитализированы семеро граждан, из которых четыре ребёнка.

Позднее мальчики 2011 и 2014 годов рождения были отправлены на амбулаторное лечение. Девочки 2008 и 2014 годов остаются в больнице.

Количество пострадавших уточняется. Также сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.

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