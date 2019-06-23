ВВС Турции нанесли новые удары по позициям РПК в Ираке

Анкара, , 17:12 — REGNUM Новые удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака нанесли военные самолеты, принадлежащие Военно-воздушным силам (ВВС) Турции. Об этом в воскресенье, 22 июня, сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

По данным военного ведомства, воздушная операция, в результате которой были уничтожены огневые точки и склады с оружием, проводилась в районе Синат-Хафтанин.

Напомним, на территории Турции запрещена деятельность РПК, члены которой сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

Читайте также: В Турции обезвредили шестерых курдских повстанцев — СМИ

А также: ВВС Турции вновь атаковали позиции РПК в Ираке