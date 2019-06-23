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В Кот-д’Ивуаре попал в ДТП автобус с испанскими студентками

Происшествия

В настоящее время выясняются причины аварии

Ямусукро, 23 июня 2019, 16:01 — REGNUM  В Кот-д'Ивуаре попал в ДТП автобус, в салоне которого находились студенты из Испании. Об этом пишет El Confidencial со ссылкой на свои источники.

ДТП произошло в воскресенье, 23 июня, недалеко от города Абиджан. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще около 10 пострадали.

«Профессор из Барселоны Тереса Кардона скончалась после ДТП», — уточняется в сообщении.

В настоящее время выясняются причины аварии.

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