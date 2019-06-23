Девять человек пострадали после съезда в кювет автомобиля BMW в Подмосковье

п.г.т. Шаховская, Московская область, , 13:57 — REGNUM Девять человек пострадали при съезде в кювет легкового автомобиля в Московской области. Об этом 23 июня сообщила пресс-служба ГИБДД Подмосковья.

ДТП произошло в 09:40 на восьмом километре автотрассы «Уварово — Шаховская — Клин». Водитель легкового автомобиля BMW седьмой серии, буквально забитого людьми, не справившись с управлением допустил опрокидывание транспортного средства в кювет.

В результате аварии пострадали девять человек, находившихся в салоне автомобиля в момент ДТП. Все пострадавшие были госпитализированы.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели трёх человек в результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Свердловской области. Все погибшие находились в момент аварии в легковом автомобиле. Водитель грузовика не пострадал.

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