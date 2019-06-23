Полиция в Колпино выясняет обстоятельства падения ребёнка из окна

Колпино, Санкт-Петербург, , 13:12 — REGNUM Обстоятельства падения из окна двухлетнего ребёнка выясняют сотрудники полиции Колпинского района Санкт-Петербурга. Об этом 23 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ЧП произошло вечером 22 июня. Мальчик 2017 года рождения при невыясненных пока обстоятельствах выпал из окна квартиры на восьмом этаже многоэтажного жилого дома, находящегося на улице Веры Слуцкой.

Ребёнок был госпитализирован около 19:50 мск в тяжёлом состоянии с множественными травмами и сотрясением мозга. В настоящее время врачи борются за жизнь ребёнка.

Телефонограмма о случившемся поступила сотрудникам полиции из стационара. В настоящее время правоохранители проводят проверку с целью установления всех обстоятельств и причин произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх случаях падения детей из окон в Санкт-Петербурге в срок с 10 по 16 июня. Следственный комитет РФ просит родителей не оставлять без присмотра маленьких детей даже на короткий срок, исключить попадание детей на подоконники, открывать для проветривания лишь форточки либо верхнюю часть окон и пользоваться блокираторами.

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