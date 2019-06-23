У экс-полицейского в Бельгии изъяли наркотиков на пять миллионов евро

Брюссель, , 12:45 — REGNUM Крупная партия наркотиков была изъята сотрудниками полиции Бельгии при задержании у экс-полицейского, который теперь является владельцем ресторана в Брюсселе. Об этом 23 июня сообщила телерадиокомпания RTL.

По предварительной информации, бывший сотрудник полиции подозревается в причастности к деятельности банды наркоторговцев. При задержании подозреваемого полицейскими у него было изъято более 151 килограмма кокаина. Стоимость партии наркотика составляет около пяти миллионов долларов.

Кроме экс-полицейского, в связях с преступной группировкой подозреваются ещё пять человек, которые были задержаны одновременно с ним.

Также сообщается, что полиция задержала эмигранта из Чечни, который, по предположениям сотрудников полиции, может являться главарём банды, промышляющей наркоторговлей и торговлей оружием.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании правоохранителями в Калуге двух местных жителей, подозреваемых в попытке сбыта крупной партии наркотических средств.

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