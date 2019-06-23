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Трое мужчин скончались в результате ДТП в Свердловской области

Происшествия

Произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля

Екатеринбург, 23 июня 2019, 12:18 — REGNUM  Три человека погибли в результате ДТП, произошедшего накануне вечером на 58 километре федеральной автотрассы «Екатеринбург — Тюмень». Об этом 23 июня сообщила пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

Лобовое столкновение грузового автомобиля Iveco и легкового автомобиля Toyota Corolla произошло около 20.50 (18.50 мск) 22 июня. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Corolla допустил выезд на полосу встречного движения, где и произошла авария.

В результате ДТП на месте скончался водитель Toyota Corolla, мужчина 985 года рождения и двое его пассажиров, мужчины 1986 и 1984 годов рождения. Все погибшие являлись жителями города Заречный.

Водитель грузовика в результате ДТП не пострадал. В момент аварии он перевозил негабаритный груз из Екатеринбурга в Санкт-Петербург.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины и обстоятельства ДТП, приведшего к гибели людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о наезде легкового автомобиля на бригаду дорожных рабочих в Калининградской области. В результате ДТП погиб один человек, пострадали пятеро.

Читайте ранее в этом сюжете: Легковой автомобиль под Калининградом наехал на бригаду дорожных рабочих

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Дорожно-транспортные происшествия
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